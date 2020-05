Cronaca Brucia un’auto a Valle, le fiamme raggiungono anche un altro veicolo 6 maggio 2020

Intorno alle 23:00 di ieri sera i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel rione Valle, in via Cortiglie ad Avellino, per un incendio che ha interessato un’autovettura.

Le fiamme sarebbero partite dal vano motore di una Citroen C3 e hanno poi interessato anche una Mercedes parcheggiata nelle vicinanze.

Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza. Sul posto, oltre ai caschi rossi, anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Non si registra alcun ferito.