Cronaca Primo Piano Brucia una villa di tre piani: gravi danni ma nessun ferito 7 agosto 2019

I Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Taverna Campanile, per un incendio che ha interessato una villetta di tre piani fuori terra.

Le fiamme, che hanno avvolto l’intera abitazione, sono state spente e messo in sicurezza la struttura. Due le squadre intervenute che hanno portato a termine l’intervento in circa tre ore.

Significativi sono stati i danni riportati alle cose. Nessuna conseguenza per la famiglia residente, non presente in casa al momento dell’incendio.