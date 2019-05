Bonus bebè più ricco, sconti per latte e pannolini

Bonus bebè potenziato e ampliato ai redditi Isee fino a 35mila euro e detrazioni fiscali per l’acquisto di pannolini e latte in polvere. Sono i due emendamenti governativi pro famiglia presentati dal ministro Lorenzo Fontana al decreto crescita.

Il bonus bebè passa da 80 a 110 euro al mese per un anno per i nuovi nati mentre la detrazione delle spese per i prodotti della prima infanzia, dal latte ai pannolini, passa al 19%, fino a un tetto di 1.800 euro.

Per le coperture delle nuove misure si utilizzano i risparmi del reddito di cittadinanza (51 milioni nel 2019, 315 milioni nel 2020 e 300 milioni nel 2021 per il bonus bebè e 288 milioni nel 2020 e 464 nel 2021 per gli sgravi fiscali).