Attualità Primo Piano Bonifica ex Isochimica: ecco il bando da 3.5 milioni 11 giugno 2018

Ecco il bando per la bonifica dell’Isochimica, si parte dopo l’estate. Pubblicata la procedura di gara, aperta a tutti gli operatori economici che ne hanno i requisiti. L’affidamento riguarderà i lavori e servizi necessari per la movimentazione, trattamento, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato dei cubi in cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, depositati nell’ex stabilimento Isochimica di Avellino. Il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L’importo complessivo dell’intervento, pari a 3.482.865,46 euro, dei quali 2.710.216,17 per lavori e sicurezza, è stato finanziato dal FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico denominato “Piano Regionale di Bonifica” DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 – Operazione denominata “Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.

Tutti gli elaborati di gara sono reperibili sul sito del Comune di Avellino (www.comune.avellino.it) nell’area dedicata a “Bandi, avvisi e gare”.