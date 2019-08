Cronaca In Evidenza Primo Piano Bomba d’acqua su Avellino, disagi in diverse strade della città: in azione anche i mezzi del Comune 24 agosto 2019

Alpi – Il nubifragio che, nel pomeriggio, si è abbattuto sull’Irpinia non ha risparmiato nemmeno la città di Avellino, “investita” da una vera e propria bomba d’acqua. Strade allagate e colate di fango hanno creato non pochi disagi, in particolare a Contrada Archi, Parco Aquilone e via Francesco Tedesco. Decine le segnalazioni che sono giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco. I caschi rossi, in città, sono stati coadiuvati anche dagli uffici comunali che hanno messo a disposizione anche dei mezzi propri. Tutte le operazioni di messa in sicurezza e di pulizia, sono state seguite costantemente, in prima persona recanodosi sui posti, dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dagli assessori Genovese e Negrone.