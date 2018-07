Altre news dall'Italia e dal Mondo Bollette luce e gas più salate, stangata in arrivo nel 2018 1 luglio 2018

Un incremento delle tariffe più che triplo rispetto all’andamento del costo della vita, che chiuderà il 2017 con un incremento di circa l’1,5%.

É questa la decisione dell’Autorità per l’energia, che ha stabilito che dal prossimo primo gennaio la bolletta della famiglia tipo subirà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas l’aumento sarà del +5%.

È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela comunicate dall’Autorità per l’energia che spiega come per per l’elettricità sia stato decisivo l’incremento dei prezzi all’ingrosso e dei costi per adeguatezza e sicurezza mentre per il gas arriva il previsto effetto invernale.