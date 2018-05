Cronaca Blitz della Finanza in Alta Irpinia: scoperto ristorante con tutti i dipendenti in nero 28 maggio 2018

Continua l’intensificazione sull’intera provincia irpina dei servizi a contrasto del lavoro sommerso da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, con interventi mirati che hanno portato alla scoperta di 14 lavoratori in nero.

A Sant’Angelo dei Lombardi, nel corso di uno specifico servizio, congiuntamente a ispettori del lavoro, i militari hanno effettuato un controllo presso un ristorante. Identificati tutti i dipendenti presenti al momento del controllo, intenti a prestare la loro attività lavorativa, e raccolte le dichiarazioni dei lavoratori, necessarie per la verifica delle rispettive posizioni contributive rispetto alla documentazione ufficialmente custodita presso la società responsabile.

Il titolare non era in grado di esibire alcuna documentazione che potesse provare la regolarità delle posizioni lavorative delle persone intente a prestare la loro opera: pertanto 14 lavoratori su 14 sono risultati completamente in nero.

Nei confronti del datore di lavoro è scattata la prevista segnalazione per l’avvio della procedura finalizzata alla sospensione dell’attività imprenditoriale così come specificamente previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo nr. 81/2008, atteso che la percentuale di lavoratori irregolari superava il 20% della forza assunta.

L’attività ispettiva è attualmente in corso per la quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti, stimate in circa cinquantamila euro. L’intervento si inquadra nel solco delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela degli interessi delle fasce deboli, rappresentate dai lavoratori, e degli operatori economici onesti che ottemperando agli obblighi di legge sono soggetti alla concorrenza sleale.