Avellino Calcio Bisceglie-Avellino, ecco la risposta dei tifosi biancoverdi alla crisi societaria 31 gennaio 2020

di Claudio De Vito. I tifosi dell’Avellino si preparano ad un’altra trasferta, la prima di due consecutive in terra pugliese. Prima il Bisceglie, poi la Virtus Francavilla per i supporters irpini che, nonostante il caos societario, non faranno mancare il loro apporto alla squadra.

Sono oltre 200 i biglietti staccati per il settore ospiti del “Ventura” di Bisceglie a circa 24 ore dalla chiusura della prevendita per la tifoseria biancoverde prevista alle 19 di domani. Alla fine saranno almeno 250 per spingere la formazione di Ezio Capuano verso il primo acuto del 2020.