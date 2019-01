Provincia Bisaccia, al Castello Ducale la mostra “Lo spazio pubblico in prospettiva” 17 gennaio 2019

Sabato 19 gennaio sarà inaugurata alle 17 nella sala esposizioni del Castello Ducale la mostra fotografica itinerante dal titolo “Lo spazio pubblico in prospettiva”, organizzata dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti della provincia di Avellino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bisaccia e il Museo Civico.

La mostra è il risultato di un concorso fotografico nato come iniziativa volta alla conoscenza e alla promozione dell’architettura storica dei comuni della provincia di Avellino e finalizzata alla raccolta di materiale fotografico inedito, cercando di coinvolgere fotografi professionisti ed amatoriali in un’avventura legata alla riscoperta del nostro territorio e del nostro patrimonio culturale. In esposizione trenta scatti fotografici selezionati che analizzano il valore attuale o le criticità e contraddizioni del tessuto urbano dei paesi dell’Irpinia.

“Raccontare con le immagini – afferma Erminio Petecca Presidente dell’OAPPC di Avellino – è uno dei modi di fare arte e, in questa occasione, ciò è stata compiuto attraverso le rappresentazioni dello spazio architettonico. Tra le tante finalità del Consiglio, che mi onoro di rappresentare, vi è proprio quella di svolgere attraverso un lavoro di squadra, un ruolo primario nel dibattito culturale della nostra comunità”.

“Obiettivo di questa mostra – dichiara l’assessore Valentina Aloisi – è quello di far conoscere ai visitatori, attraverso scatti fotografici realizzati in Irpinia, una realtà urbana e sociale colta attraverso l’occhio attento e critico di fotografi professionisti e non che hanno partecipato al concorso indetto dall’Ordine degli Architetti”. La mostra sarà aperta al pubblico dal 19 gennaio al 12 febbraio tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19 (ingresso libero).