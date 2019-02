Sport Minori La Bisaccese Calcio a 5 Femminile ad un passo dal sogno 21 febbraio 2019

La Bisaccese Calcio a 5 femminile vanta quattro anni di attività sportiva di altissimo livello che l’hanno vista partecipare ad un campionato provinciale e a tre campionati regionali. Durante l’esperienza regionale, la compagine altirpina ha sempre disputato la finale di Coppa Campania tuttavia senza aver esser mai riuscita a gioire.

Lo scorso anno la vittoria a pari merito del campionato regionale ma il regolamento prevedeva, in caso di parità di punti, lo spareggio perso contro Futsal Nuceria.

Quest’anno, il cammino delle ragazze granata è stato sicuramente più costante. Hanno vissuto anche un campionato sicuramente più avvincente, sempre in bilico e mai scontato. Nelle ultime due giornate le ragazze irpine hanno però messo al sicuro qualche punto prezioso e la matematica dice che mancano soltanto due punti alla vittoria del campionato che vale il salto nel torneo nazionale di A2.

Domenica la Bisaccese osserverà il turno di riposo. Restano poi tre partite da disputare, in casa contro la Fenix Santa Maria, in trasferta a Minori contro la Reghina Minor e in casa per la partita finale contro la Junior Domizia. Due punti da realizzare quindi in tre partite ma già domenica un pareggio della Sidicina Cremisi, impegnata in trasferta a Calvi e unica diretta rivale per la matematica promozione, potrebbe regalare il titolo senza che le ragazze della Bisaccese scendano in campo.