Attualità Provincia Biodigestore a Montella, la nota di Luigi Gaudiosi di AssoApi 1 marzo 2020

L’Amministrazione Comunale di Montella è andata in visita ad un impianto di biodigestione e compostaggio a Codroipo (Udine) nei giorni scorsi. Ed ora dovrà prendere la decisione definitiva in merito all’interesse di voler ospitare un impianto per lo smaltimento dei rifiuti organici nel territorio comunale. I Consiglieri di Minoranza hanno già espresso volontà di un confronto ed anche la cittadinanza si aspetta un progetto.

L’irpino Luigi Gaudiosi, Presidente Provinciale dell’Associazione Artigiani e Piccoli Imprenditori -AssoAPI che affianca e tutela imprenditori, artigiani, agricoltori, professionisti a livello locale e promuove la formazione dei giovani, dichiara a tal proposito: “Non danneggiamo e non deturpiamo l’immagine del territorio dell’alta Irpinia. Sarebbe un danno per Montella realizzare il biodigestore, in quanto non servirà per la produzione di energia utilizzando materiali di scarto dell’agricoltura, per esempio provenienti dalle coltivazioni vitivinicole o da allevamenti zootecnici, ma sarà un impianto esclusivamente per la raccolta dei rifiuti urbani. Per lo smaltimento dei rifiuti si possono ricercare altri siti, anche in Irpinia, già infrastrutturali con uno spreco minore di risorse pubbliche.”