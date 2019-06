Altre news dall'Italia e dal Mondo Bimbo di 4 anni chiuso in auto a 40 gradi, denunciati i genitori. Il piccolo è stato liberato da un poliziotto 24 giugno 2019

Sabato scorso, all’aeroporto di Catania, un poliziotto ha rotto il finestrino di un veicolo per liberare un bimbo di 4 anni che era stato lasciato chiuso in auto. I genitori, due svizzeri, avevano dimenticato il piccolo sotto il sole cocente con temperature che sfioravano i 40 gradi.

Mentre il bambino chiedeva aiuto dimenandosi per il caldo e cercando disperatamente di aprire le portiere, l’agente ha mandato in frantumi il vetro con il calcio della pistola. Il piccolo è stato accompagnato nel presidio sanitario dell’aeroporto e dopo le prime cure si è ripreso ed è in salute. L’intervento è stato compiuto davanti a diverse persone, che hanno applaudito il salvataggio.

I genitori, due svizzeri di 28 anni lei e di 32 lui, sono stati denunciati per abbandono di minore.

Le statistiche, negli ultimi 10 anni, parlano di 700 bambini morti per ipertermia. Lasciare una bambino chiuso in auto con queste temperature, anche per pochi minuti può essere fatale.