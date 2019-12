Avellino Bilancio positivo per il Museo Civico di Villa Amendola 30 dicembre 2019

Bilancio positivo per questo 2019 che volge al termine, e che segna il sesto anno di vita

del Museo Civico di Avellino, che ha accolto, dal mese di Gennaio al mese di Dicembre,

nelle sue sale allestite nella settecentesca Villa Amendola, e che raccontano la storia del

Capoluogo Irpino dai tempi dei Caracciolo a tutto il ‘900, un considerevole numero di

visitatori, che sono costituiti nel 70% dei casi, così come si evince dai registri dei visitatori,

da scolaresche avellinesi e non, che hanno scelto il giovane Polo Museale di Villa

Amendola per approfondire le loro conoscenze sulla storia della città e del territorio,

riconoscendo al piccolo museo avellinese il ruolo di punto di riferimento e catalizzatore

dell’identità locale.

Variegata in questo 2019, come del resto lo è stata anche negli anni precedenti, l’attività

del Museo che, oltre ad offrire la quotidiana accoglienza dei visitatori, assicurata dal suo

Curatore, lo Storico dell’Arte Alberto Iandoli, ha nel corso di quest’anno, che volge al

termine, offerto l’opportunità ai tanti che hanno visitato l’esposizione permanente di via

Due Principati 202, di prendere parte al ricco calendario di eventi curato dal personale del

Museo, affiancato, di volta in volta da alcune tra le principali associazioni culturali presenti

e operanti in città.

E come negli anni scorsi, per tracciare un bilancio sugli ultimi dodici mesi di attività del

Museo di Villa Amendola, la parola va al suo Curatore e animatore, lo Storico dell’Arte

Alberto Iandoli : “Ogni anno, ormai da qualche anno a questa parte in qualità di Curatore

del Museo Civico – ha commentato Alberto Iandoli – ho preso l’abitudine di fare una sorta

di pubblico riassunto, o meglio ancora, un pubblico bilancio sull’attività del Museo, ebbene,

con gioia mi sento di affermare che anche questo anno 2019, che tra una manciata di ore

ci lasceremo alle spalle, è stato un anno buono per il nostro piccolo Museo. E’ stato l’anno

in cui abbiamo registrato infatti il più alto numero di visitatori, e ciò ci dice che Villa

Amendola sta rispondendo bene, in maniera esponenziale a quelli che erano i nostri

desiderata, quando ormai circa sei anni fa, e per l’esattezza il 10 Gennaio del 2014 con

l’allora Assessore alla Cultura, il prof. Nunzio Cignarella, tagliammo il nastro inaugurale del

Museo. Rispetto al primo allestimento museale, quello dell’inaugurazione del 2014, molte

cose sono cambiate, nel senso che nel corso di questi sei anni, ogni anno le cinque ampie

sale comunicanti e dialoganti tra loro del Museo si sono arricchite di molte altre

significative testimonianze di storia della nostra città. E anche il 2019, sotto questo punto

di vista è stato un anno buono per il nostro Museo – ha aggiunto Alberto Iandoli – è stato

l’anno infatti in cui il Sindaco Gianluca Festa, che detiene anche la delega Assessoriale

alla Cultura, ha accolto con entusiasmo la mia richiesta, avallata dal Dirigente del Settore

Cultura, il dott. Gianluigi Marotta, e ha proposto alla Giunta Comunale, che ha dato il suo

assenso, affinché si trasferissero a Villa Amendola, arricchendo in questo modo

notevolmente il Museo, delle pregevoli opere d’arte, particolarmente significative per la

storia della nostra città, custodite da sempre nella stanza del Sindaco a Palazzo di Città, e

con ciò mi riferisco alle due opere del pittore avellinese dell’800 Cesare Uva intitolate

“Ritorno da Montevergine e “La Tempesta”, e al ritratto coevo dell’illustre Irpino Pasquale

Stanislao Mancini, che da deputato al Parlamento del Regno d’Itala contribuì non poco

affinché la nostra Avellino fosse nel 1888 tra le prime città d’Italia ad avere l’illuminazione

elettrica. Queste significative testimonianze di storia nostra sono andate ad arricchire la

Sezione del Museo denominata “Avellino nello Stato Unitario”, mentre invece – ha

continuato Alberto Iandoli – un grande ritratto a figura intera della N.D. Giovanna Longo,

moglie di S.E. Tullio Tamburini, Prefetto di Avellino dal 1936 al 1939, sempre proveniente

dalla stanza del Sindaco, e dipinto nel 1937 da un allora giovanissimo, appena

diciannovenne, Alfonso Grassi, ha trovato in questo 2019 permanente collocazione a

Villa Amendola nella “Sala del ‘900 ad Avellino”. Anche in questo caso si tratta di una

significativa testimonianza di storia avellinese. Donna Giovanna Longo era infatti, come

dicevo pocanzi, moglie del Prefetto Tullio Tamburini, che nei tre anni di permanenza ad

Avellino ha lasciato significative tracce della sua presenza in città. Al Prefetto Tamburini

infatti si deve – ha continuato Alberto Iandoli – l’Ospedale di via Pennini, quello di Viale

Italia, la costruzione della Caserma Berardi, degli edifici del Liceo Scientifico e della

Ragioneria, e ancora la nascita del Consorzio Idrico dell’Alto Calore. La coppia Tamburini

– Longo – ha ricordato ancora Alberto Iandoli – era molto unita, e la signora Giovanna,

donna particolarmente religiosa e dedita ad opere caritatevoli, era la prima e più ascoltata

consigliera del marito. Da qui il soprannome datole dagli avellinesi del tempo, ovvero “La

Prefettessa”. Sempre nel 2019, che volge al termine – ha continuato Alberto Iandoli – il

nostro Museo Civico ha arricchito il suo patrimonio con l’esposizione del “Trofeo Principe

di Piemonte”, una pregevole scultura in bronzo, realizzata con la tecnica “a cera persa”,

raffigurante una figura di donna alata, donata da Umberto di Savoia, ultimo re d’Italia alla

città di Avellino quale attestato di gradimento per l’annuale Circuito Automobilistico

dedicato all’esponente di Casa Savoia, che si svolse ad Avellino dal 1928 al 1934. Anche

in questo caso il prezioso cimelio di storia avellinese è andato ad arricchire l’esposizione

permanente della Sala del Museo denominata “Il ‘900 ad Avellino”, ed ora fa bella mostra

di se accanto alle foto e ai manifesti d’epoca riferiti al “Circuito Principe di Piemonte”, già

patrimonio del Museo”.

Il 2019 non ha rappresentato per Villa Amendola, e per il Museo Civico che nei suoi spazi

è ospitato, solo l’anno in cui, come ha ricordato lo Storico dell’Arte Alberto Iandoli , il

Museo avellinese si è arricchito di preziosi nuovi reperti, ma è stato infatti anche l’anno

in cui è stato riconsegnato alla città, dopo un intervento di messa in sicurezza delle piante,

una revisione dell’impianto di illuminazione, e il rifacimento della scala di accesso, il

prezioso “Orto Botanico”, che conta più di trecento specie arboree rare. “Per la riapertura

ufficiale dei giardini di Villa Amendola – ha ricordato a riguardo il Curatore del Museo

Alberto Iandoli – nell’ambito della programmazione estiva è stata allestita, all’interno dei

giardini una importante mostra dal titolo “Niente è più reale del nulla”, promossa dalla

Comunità Montana del Parco dei Monti Picentini , e che ha concentrato l’attenzione dei

numerosi visitatori sui temi della magia e della superstizione, con particolare riferimento ad

aspetti demoetnoantropologici legati alla città di Avellino e alla sua provincia.

Non è mancato – ha ricordato ancora Alberto Iandoli – anche nel 2019, così come negli

anni precedenti, l’apporto al Museo di professionalità del territorio come gli storici Armando

Montefusco e Geppino Del Sorbo, che hanno proposto, incontri a tema, ospitati nella Sala

Conferenze del Museo, in cui sono stati proiettati documentari, curati dagli stessi

Montefusco e Del Sorbo con la collaborazione di Roberta Giordano, che hanno avuto

quale focus “L’Avellino del ‘600 e i Caracciolo” e “L’Irpinia nel Risorgimento Italiano : volti e

luoghi della nostra storia”.

Ma il 2019, che stiamo per salutare – ha aggiunto ancora Alberto Iandoli – è stato anche

l’anno in cui l’Esecutivo di Palazzo di Città, su proposta del Sindaco Gianluca Festa, ha

deciso di candidare il Polo Museale di Villa Amendola a Museo di interesse regionale. A tal

proposito l’Amministrazione Comunale, dopo aver ottenuto il necessario “Nulla Osta” da

parte della Soprintendenza Archeologica, delle Belle Arti e del Paesaggio di Salerno ed

Avellino, e a tal proposito – ha proseguito Alberto Iandoli – sento il dovere di ringraziare

per la fattiva collaborazione il Soprintendente, la dott.ssa Francesca Casule e il

Funzionario Responsabile di zona, la dott.ssa Paola Apuzza, gli Uffici Comunali del

Settore Cultura, diretti dal Dirigente dott. Gianluigi Marotta, sotto il suo coordinamento

hanno potuto predisporre tutti gli atti occorrenti e necessari per candidare, ai sensi della

Legge Regionale n. 12 del 2005, il Museo Civico di Villa Amendola a Museo di interesse

regionale. Tengo a precisare – ha aggiunto il Curatore del Museo Civico di Avellino

Alberto Iandoli – che il “Nulla Osta” a candidare il nostro Museo Civico di Villa Amendola a

Museo di interesse regionale, concesso della Soprintendenza, Ufficio territoriale

competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è di per sé un traguardo, o se si

preferisce, un importante riconoscimento, che va a premiare il lavoro svolto non solo in

questi primi sei anni di vita del nostro Museo, ma anche in tutta quella fase propedeutica

all’istituzione del Museo, principiata circa due anni prima il taglio del nastro inaugurale del

Museo, e che vide nell’allora Assessore alla Cultura, il dott. Sergio Barbaro, il primo

convinto assertore che quanto il sottoscritto aveva proposto, l’istituzione appunto ad

Avellino di un Museo Civico, era cosa buona e giusta per la nostra città, e doveroso

omaggio alla sua storia ”.

Un anno positivo dunque il 2019 per il Museo Civico di Villa Amendola, che assurge

sempre più a punto di riferimento per la comunità avellinese, della quale custodisce la

storia e l’identità.