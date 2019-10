Avellino Calcio Riapre la biglietteria: sconti per i nonni e nuovi prezzi per gli abbonamenti 3 ottobre 2019

Sarà aperta da domani la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi con molte novità sia per quanto riguarda la vendita dei singoli ticket per la gara Avellino-Rende che per la campagna abbonamenti. Per quel che riguarda la sottoscrizione delle tessere annuali giunta a quota 2.915, è stato introdotto un nuovo prezzario che tiene conto delle gare già disputate finora.

Questi i nuovi prezzi degli abbonamenti: Curva Sud 65 euro, Tribuna Terminio 140 euro, Tribuna Montevergine laterale 200 euro, Tribuna Montevergine centrale 350 euro, Tribuna Sostenitori 500 euro.

E’ possibile inoltre acquistare i tagliandi per il match di domenica online e presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket. Ma c’è di più: facendo seguito all’iniziativa promossa da Lega Pro, “Lega Pro per i nonni”, il club biancoverde ha pensato ad una particolare scontistica per gli over 70, che avranno diritto ad acquistare i tagliandi a metà prezzo.

La vendita presso la biglietteria dello stadio rispetterà i seguenti giorni ed orari: venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, domenica dalle 10 fino al fischio d’inizio. Nessuna variazione per i prezzi che restano i seguenti e che, come al solito, costeranno 2 euro in più il giorno della gara (quando non sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti): Curva Sud 10 euro, Tribuna Terminio 15 euro, Tribuna Montevergine Laterale 20 euro, Tribuna Montevergine Centrale 30 euro, Tribuna d’Onore 50 euro.