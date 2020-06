Attualità Betting, comodità e non solo: i vantaggi delle scommesse online 24 giugno 2020

Le cose sono decisamente cambiate negli ultimi anni, figurarsi se si considera un intero secolo. La tecnologia ha infatti mosso dei passi da gigante, portando verso una rapidissima obsolescenza molti degli elementi che un tempo si consideravano come fondamentali. E le scommesse non hanno fatto eccezione, visto che in pochi decenni sono state anch’esse rivoluzionate. Il merito va anche in questo caso all’hi-tech e alle nuove soluzioni digitali, che garantiscono svariati vantaggi, grazie all’online. È dunque il caso di studiare più nel dettaglio questo settore, e le nuove opportunità che garantisce agli appassionati del betting.

Il potenziale del digitale e le scommesse online

Accessibili da casa, spesso in tempo reale e con opportunità molto più vantaggiose. È l’identikit di un settore che cresce e continua a crescere, trovando un terreno fertile e un pubblico disposto a cambiare, perché ciò significa maggiore divertimento. E infatti sul web si trovano diversi tipi di scommesse, come quelle sportive presenti online su portali come William Hill, che assicurano non pochi benefici agli scommettitori. Come anticipato poco sopra, i vantaggi sono numerosi e richiedono un piccolo approfondimento sulle voci più importanti.

La presenza dei bonus di benvenuto : i cosiddetti welcome bonus rappresentano uno degli aspetti in assoluto più vantaggiosi del betting online. Non esiste infatti un incentivo tanto forte quanto questo, che spinge molti scommettitori verso le piattaforme che li offrono. In cosa consistono? Si tratta di extra che gli utenti possono riscuotere dopo aver effettuato il canonico deposito, come ad esempio il rimborso in percentuale (o totale) della cifra scommessa.

L'opzione delle scommesse in tempo reale : oggi si scommette sì su Internet, ma senza per questo rinunciare al brivido del live. Alcune piattaforme, infatti, concedono agli appassionati di piazzare le proprie puntate a eventi in corso, come nel caso delle partite di calcio, giusto per fare un esempio. Vuol dire che le quote cambiano in base a ciò che avviene sul campo, cosa che aumenta il divertimento e anche le opzioni a disposizione degli scommettitori, che ad esempio possono puntare su una rimonta

Gli accrediti sono immediati e confortevoli : quando si vince, non si ha la necessità di andare a riscuotere recandosi in ricevitoria. Gli accrediti avvengono infatti online, seguendo la modalità scelta dagli utenti, come nel caso dei versamenti sul conto corrente. Significa che la sicurezza non è in discussione, e che non bisogna versare una sola goccia di sudore. Basta semplicemente aspettare l'arrivo dell'accredito sul proprio conto.

I bookmaker online non chiudono mai: un po' come avviene con i negozi elettronici, anche i bookmaker virtuali non abbassano mai le saracinesche. Di conseguenza, si può scommettere a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza fretta e prendendosi tutto il tempo che serve. Quindi gli appassionati sanno già che non esiste più il vincolo degli orari delle ricevitorie, e che questo hobby può essere "incastrato" alla perfezione nella propria routine quotidiana. Il tutto senza mancare gli altri impegni.

Concludendo, è chiaro che la tecnologia e il digitale hanno rivoluzionato questo settore, e che le scommesse oggi sono molto diverse dal decennio scorso.