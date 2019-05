Benevento Benevento, siglato protocollo tra Arma e Croce Rossa 20 maggio 2019

Il protocollo d’intesa, sottoscritto dall’Avv. Stefano Tancredi, Presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa e dal Col. Alessandro Puel, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, costituisce una significativa opportunità per lo sviluppo di sinergie inter-istituzionali in attività a favore della comunità, per concorrere in servizi sanitari e socio-assistenziali.

Tra la stessa Croce Rossa e l’Arma sannita vi è già un rapporto di collaborazione consolidato nel supporto sanitario alle esercitazioni di tiro che si effettuano presso il poligono di Benevento, annesso alla ex Scuola Allievi e il rimessaggio dei veicoli in uso alla CRI presso la stessa Caserma Pepicielli. L’odierno accordo tra le parti che ha la durata di 5 anni, recependo le indicazioni a livello centrale, prevede la dotazione di presidi sanitari (defibrillatori automatici) da collocare sulle autovetture di servizio nell’ambito del territorio dell’Arma per garantire l’impiego a favore della popolazione. In tal senso il personale militare effettuerà corsi di formazione “ad hoc” organizzati dal Comitato della Croce Rossa per l’abilitazione all’impiego dei defibrillatori automatici.

I dispositivi sanitari saranno periodicamente verificati ed assegnati gratuitamente dal Comitato della Croce Rossa, in via prioritaria, alle Aliquote Radiomobili delle Compagnie di Benevento Cerreto Sannita, Montesarchio e San Bartolomeo in Galdo, le cui pattuglie opereranno nei servizi di perlustrazione su tutto il territorio provinciale e potranno servire in occasione di emergenze, soprattutto nelle aree più difficili da raggiungere.