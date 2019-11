Benevento Cronaca Benevento: rapina e ricettazione nel 2006, arrestato 71enne 17 novembre 2019

Un 71enne di Apollosa è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Campobasso per reati di rapina e ricettazione commessi, nel 2006, nella provincia molisana. L’uomo dovrà scontare 3 anni e 11 mesi di carcere. Si trova attualmente nell’istituto di pena di contrada Capodimonte a Benevento. E’ stato arrestato anche un 45enne di Torrecuso per un furto aggravato commesso nel 2010 a Benevento, su disposizione di un ordine della procura della Repubblica.

Le operazioni rientrano nell’ambito dei controlli del territorio predisposti dalla compagnia carabinieri di Montesarchio e che hanno portato, inoltre, a tre denunce (due delle quali per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e segnalazioni per quattro giovani trovati in possesso di piccole quantità di droga.