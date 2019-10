Cronaca Benevento: in possesso di 21 grammi di cocaina, i carabinieri arrestano un 34enne 22 ottobre 2019

Benevento: in possesso di 21 grammi di cocaina, i carabinieri arrestano un 34enne. In azione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno fermato per strada l’uomo, noto per essere molto attivo nell’ambiente della droga cittadino.

L’attività di controllo è stata subito estesa anche all’abitazione. Qui sono stati ritrovati 21 grammi di cocaina, suddivisa in due singole confezioni, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento, il tutto posto sotto sequestro. Per il 34enne sono scattati gli arresti domiciliari.