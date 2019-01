Benevento Benevento, Evelina Viele nuova segretaria generale Flc Cgil 15 gennaio 2019

Riunito presso il Salone “Di Vittorio” della Camera del Lavoro CGIL di Benevento, l’Assemblea generale Provinciale ha eletto Evelina Viele prima Segretaria generale donna della FLC, Sindacato della Scuola, dell’Università, della Ricerca dell’Alta formazione artistica e musicale, della CGIL.

La scelta dei delegati è stata manifestata nel consenso e nella soddisfazione generale, sottolineati nell’intervento di Alessandro Rapezzi, Segretario generale regionale dell’organizzazione, e da Rosita Galdiero, Segretario generale CGIL provinciale. Docente di scuola primaria dal 1986, prima in Toscana, poi a Napoli e attualmente a Montesarchio, paese natale e di residenza, svolge la sua attività lavorativa presso l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”. E’ membro dello Staff di Dirigenza e ricopre diversi incarichi. Si occupa di progettazione, organizzazione dei processi di apprendimento e valutazione, in vari contesti formativi e di sistema, monitoraggio e analisi dei dati contenuti nel report delle prove standardizzate, promuovendone l’uso formativo. È Funzione Strumentale dell’Area 5 “Qualità- Valutazione – Autovalutazione d’Istituto” dal 2013, referente INVALSI, componente del NIV per la progettazione del RAV e del PdM, del Team per l’Innovazione Digitale nel PNSD, referente e valutatore dei progetti PON-POR.

Appassionata di comunicazione e nuove tecnologie applicate alla didattica, in particolare per l’insegnamento della lingua inglese, fa parte di vari gruppi di ricerca-azione sulle Misure di Accompagnamento per le Indicazioni nazionali, sul Curricolo verticale, sulla Didattica per competenze e laboratori linguistici, sui modelli di Certificazione delle Competenze, sui percorsi educativi per una Scuola inclusiva e innovativa. Ha svolto ruoli di coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro, gestione di rapporti con enti

esterni per iniziative, convegni, progetti sui temi della legalità e dei rapporti scuola/famiglia/territorio. Oltre al lavoro d’aula e allo studio personale ha partecipato a seminari e corsi di formazione/aggiornamento in Italia e all’estero (progetti Comenius for European teachers of English in UK- eTwinning), grazie ai quali ha maturato conoscenza relativa alla comparazione e valutazione dei sistemi scolastici e dell’analisi delle politiche dell’istruzione attraverso scambi con colleghi

europei.

I suoi interessi e campi di studio/formazione includono i temi delle diseguaglianze educative, della multiculturalità e dell’educazione degli adulti nella prospettiva del lifelonglearning. Eletta RSU nel 2015 e confermata nel 2018 nelle liste della FLC risultando la più votata in provincia di Benevento, proprio per le sue doti di attenta e paziente ascoltatrice e di vigile difensore delle tutele collettive ed individuali. Eletta nella segreteria della FLC CGIL dal 8 dicembre 2016 Evelina Viele prende il posto di Enrico Macrì destinato ad altri incarichi nella CGIL.