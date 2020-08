Benevento Cronaca Benevento, controlli sul rispetto delle norme sul lavoro e sulla tutela della salute: 4 persone sanzionate 19 Agosto 2020

I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento con personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una serie di controlli di alcuni esercizi pubblici finalizzati a contrastare lo sfruttamento illecito della manodopera in nero e sul rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

A Montesarchio i militari della locale Stazione con quelli dell’ispettorato, nel corso del controllo di un’azienda agrituristica, hanno contestato le violazioni di carattere amministrativo per l’assunzione e l’impiego di un lavoratore a nero e per aver omesso di predisporre nel locale gli appositi dispositivi igienizzanti per le mani.

A Telese Terme i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro con quelli della locale Stazione hanno proceduto a sanzionare due esercizi pubblici commerciali per non aver adottato le misure necessarie per garantire l’igienizzazione delle mani e richiesta, per uno di essi, la sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato 3 lavoratori stranieri, uno completamente in nero ed altri due in maniera irregolare,

Anche a Morcone, nel controllo di un’attività di ristorazione i militari hanno trovato un lavoratore irregolare e la mancanza di dispositivi per l’igiene delle mani.

I militari hanno contestato a tutti e quattro i responsabili delle attività imprenditoriali sanzioni amministrative per un totale di 13.900 Euro