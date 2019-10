Cronaca Benevento: controlli straordinari del territorio dei carabinieri in Valle Telesina 20 ottobre 2019

Vasta operazione di controllo del territorio in Valle Telesina dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, su indicazione e coordinamento del Comando Provinciale di Benevento. I militari della stazione di Amorosi e quella di Cerreto Sannita hanno segnalato alla Prefettura, per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti, rispettivamente un 19enne di Limatola poiché trovato in possesso di gr. 2,90 di sostanza tipo hashish ed un 24enne di Castelvenere in possesso di circa un grammo di marijuana. Tutta la sostanza è stata posta sotto sequestro.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita hanno sorpreso un 52enne di Puglianello alla guida della propria autovettura, trovato positivo all’alcol test e, pertanto, lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per guida sotto l’influenza dell’alcool.

La Stazione di Pontelandolfo ha segnalato per il Foglio di Via Obbligatorio due pregiudicati per reati contro il patrimonio dell’hinterland napoletano.