Benevento Benevento: #CiPassaLaFame, Africa Mission e Diocesi insieme per la Giornata di digiuno vittime del Mediterraneo 28 gennaio 2019

“Cena a digiuno” in ricordo di tutte le vittime del Mediterraneo e di tutti gli uomini, le donne e i bambini ancora oggi rinchiusi e torturati nei lager in Libia, e in solidarietà con tutti i migranti che vedono la loro ricerca di una vita migliore ostacolata da leggi ingiuste.

L’appuntamento è per stasera, lunedì 28 gennaio ore 20 a Bucciano, proposto da Africa Mission- Sede distaccata di Bucciano come membri di FOCSIV, assieme al Centro Missionario Diocesano, aderendo all’iniziativa “#CiPassaLaFame – a digiuno per i diritti dei migranti”. Oltre al digiuno, questa sera presso la sede di Africa Mission (via Centrale) si condivideranno parlando di migrazioni, diritti umani e diritti negati.

Un’azione collettiva, in continuità con la Giornata della Memoria, per ricordare che si tratta di esseri umani e non di oggetti, per ricordare che la morte e la miseria umana sono ancora qui, a pochi chilometri da noi, e non possiamo far finta di non vedere e di non sentire.