Magazine Bellezza e salute: le priorità del centro estetico ‘C’Est la Vie’ 26 febbraio 2019

Prendersi cura della propria bellezza non è un vezzo, ma una necessità. Per questo, tra i migliori centri dedicati alla bellezza e al benessere della persona c’è “C’Est la Vie”, centro estetico a Roma che è un punto di riferimento nel settore.

I quattro punti del centro di Estetica C’Est la Vie garantiscono l’eccellenza nei servizi, la qualità nei prodotti usati nei trattamenti e la sicurezza dei macchinari utilizzati.

Presso i centri di Estetica CLV è possibile avvalersi di trattamenti di bellezza e benessere di altissima qualità grazie alla disponibilità di macchinari all’avanguardia e alla professionalità del personale. I servizi spaziano in tutti i campi dell’estetica e del benessere della persona: massaggi, estetica tradizionale e all’avanguardia, trucco tradizionale e make-up semi-permanente, lashes boutique, cura e igiene della persona.

Nei centri C’Est la Vie è possibile trovare tutto il benessere dei gesti della quotidianità, dal trucco alla ceretta, fino a tutto ciò che è necessario nei giorni importanti, durante un evento o una cerimonia. Nei centri C’Est la Vie ci si prende cura della clientela offrendo servizi altamente professionali, mirati e basati su percorsi e trattamenti personalizzati, al fine di garantire sempre il meglio.

Estetica CLV è nata nel 2000 come marchio di famiglia e poi è man mano cresciuta, forte dell’esperienza, della serietà e dei risultati raggiunti, confermati dai clienti in tantissimi anni di lavoro e quattro centri attivi in tutta Roma.

Estetica C’Est la Vie non è solo bellezza ed estetica, ma è anche attenzione alla persona: l’azienda ha infatti creato una nuova linea cosmetica di prodotti naturali per la bellezza e la cura del corpo “CLV COSMETICS”. Tutti i prodotti sono creati a partire da una formula basata su ingredienti di origine naturale, italiana, senza parabeni, SLE/SLES, Paraffine, Siliconi, Oli Minerali, Coloranti Sintetici, Peg e Conservanti. Tutti i prodotti non sono testati su Animali.

Per prenotazioni e informazioni è possibile consultare il sito (http://www.esteticaclv.com/) o contattare via mail scrivendo a esteticaclv@gmail.com