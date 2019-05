Benevento Beccato con una prostituta, sanzionati 62enne e donna ucraina 28 maggio 2019

Beccato con una prostituta, sanzionato un 62enne sannita e una cittadina rumena. L’uomo è stato bloccato dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato nei pressi di Rione Ferrovia, tra via Cosimo Nuzzolo e via Compagna, mentre era intento a far salire a bordo della sua auto una domma dedita alla prostituzione.

La Polizia di Stato ha bloccato l’auto, procedendo al controllo e all’identificazione del cliente e della cittadina straniera. Condotti in Questura per gli accertamenti di rito, è stata elevata nei loro confronti una sanzione amministrativa in violazione dell’ordinanza sindacale del 15 settembre 2017 per esercizio dell’attività di prostituzione.