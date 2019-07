Benevento Beccato con la cocaina e arrestato: in casa ne nascondeva oltre 180 grammi e tutta l’attrezzatura per confezionare dosi 26 luglio 2019

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio, in quel centro, hanno tratto in arresto un 57enne di Airola, ma domiciliato a Montesarchio, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali.

Nel corso di un posto di controllo, i Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto con la perquisizione personale e veicolare, e nel cassetto portaoggetti hanno rinvenuto un piccolo recipiente di plastica che conteneva 13 dosi di stupefacente, già confezionate e predisposte per essere cedute, per un peso complessivo di 9 grammi di cocaina.

Nella successiva perquisizione all’interno dell’abitazione del 57enne, i militari hanno rinvenuto, nascosti in un armadio, anche due involucri termo-sigillati per un peso complessivo di 175,00 grammi; 4 bilancini elettronici di precisione; 1 apparecchio elettronico per il confezionamento e sigillare termicamente le dosi; buste e rotoli di cellophane destinate al confezionamento dello stupefacente e la somma di euro 1.400,00 in banconote di vario taglio, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Tutta la droga che, presumibilmente sarebbe stata spacciata in questo fine settimana e il suddetto materiale, sono stati sequestrati, mentre il 57enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, pertanto, dopo le consuete formalità, è stato associato alla Casa Circondariale di Benevento.