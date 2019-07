Benevento Beccato a rubare in un distributore automatico di una scuola: arrestato 31 luglio 2019

Beccato a rubare in un distributore automatico di una scuola: arrestato 27enne. La scorsa notte, a Montesarchio, i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane già noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi penali.

Il 27enne, dopo aver forzato le varie porte di ingresso di alcuni plessi scolastici, si era di fatto specializzato nello scassinare le gettoniere dei distributori presenti all’interno, oltre a merendine e bevande.

Poco prima della mezzanotte, i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Caudina in servizio di pattuglia hanno notato qualcosa di sospetto nell’istituto scolastico “Aldo Moro”. Sono coì intervenuti ed hanno sorpreso e bloccato il malintenzionato che, dopo aver divelto la grata che riveste un distributore automatico, stava portando via alcuni prodotti e circa 100 euro in monete contenuti nella cassetta metallica.

Il giovane è stato arrestato perché ritenuto responsabile di furto aggravato e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Sono al vaglio tutte le attività investigative, con il supporto anche di alcune immagini, per riscontrare le eventuali responsabilità dello stesso 27enne nei “colpi” avvenuti con analogo modus operandi nei scorsi giorni, proprio a Montesarchio.