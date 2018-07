Cronaca Beccati mentre cercavano di rubare in un’auto: arrestati due napoletani 3 luglio 2018

In Irpinia per organizzare furti: fermati due 48enni, entrambi di Napoli e con a carico precedenti di polizia. Sono stati tratti in arresto poiché ritenuti responsabili di tentato furto su un’autovettura in sosta.

La scorsa notte sono stati notati in città da un residente che non ha esitato ad allertare il “112”. Ricevuta la segnalazione, i Carbinieri in servizio presso la Centrale Operativa hanno inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Avellino, già impegnata in quell’area.

L’equipaggio della “Gazzella”, tempestivamente giunto sul posto, ha notato un veicolo allontanarsi a fari spenti. Dopo un breve inseguimento, gli operanti hanno bloccato il monovolume con a bordo due uomini.

Dall’interrogazione della Banca Dati, a carico di quei due soggetti, entrambi di Secondigliano, sono emersi numerosi precedenti di polizia: uno di loro anche gravato dall’“obbligo di dimora”.

Nell’abitacolo dell’auto sono stati trovati un cric ed una grossa chiave a croce, solitamente utilizzata per un rapido e comodo smontaggio delle ruote dell’auto.

Dalla successiva ispezione effettuata alla Mercedes, segnalata al 112 quale oggetto del tentato furto, i militari hanno verificato che i bulloni dei costosi cerchi in lega erano già stati svitati. E, proprio vicino all’auto, sono stati trovati un telo di plastica nonché tre blocchetti di cemento, verosimilmente da utilizzare per l’appoggio dell’auto dopo averne asportato le ruote.

Per loro sono scattate le manette ai polsi, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna presso il Tribunale di Avellino.