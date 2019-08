Battenti di Santa Filomena, si accascia a terra e muore: choc a Mugnano

Si è accasciato a terra ed è morto. E’ successo questa mattina durante i solenni festeggiamenti in onore di Santa Filomena e martire, vittima un uomo di 58 anni originario di Mugnano del Cardinale, molto noto in paese anche se da anni viveva a Rieti.

Questa mattina come da tradizione i battenti sono partiti da Cimitile in pellegrinaggio fino all’Altare Privilegiato in cui è custodito il sacro corpo della santa, quando l’uomo ha avvertito un malore. Intervenuto prontamente il personale medico che seguiva la processione e chiamati i soccorsi hanno potuto solo costatare la morte.

La sfilata dei Battenti a Mugnano del Cardinale è proseguita in un clima surreale. Nessun festeggiamento come da tradizione, le bande musicali non hanno suonato e non ci sono stati neanche i fuochi d’artificio.