"Basta confusione, dopo le elezioni si faccia chiarezza nel Pd". Da Valle la voce di Petracca 21 maggio 2019

Renato Spiniello – “Mi auguro che dopo questa tornata elettorale, qualsiasi sia l’esito della stessa, il Partito Democratico faccia chiarezza sulla situazione di Gianluca Festa, che continua a sostenere il suo partito a fasi alterne”. Arriva da Valle, dove la lista elettorale “Laboratorio Avellino” a sostegno della corsa a sindaco di Luca Cipriano ha fatto tappa nel suo tour nelle periferie dopo gli incontri di Borgo Ferrovia e Rione San Tommaso, l’appello che il Consigliere Regionale Maurizio Petracca rivolge ai dem.

“I sondaggi – continua il consigliere di Palazzo Santa Lucia – danno per favoriti per il turno di ballottaggio proprio Luca Cipriano e Gianluca Festa, che vengono dalla stessa area geografica politica. Tutta questa confusione va soppressa e serve che si faccia finalmente chiarezza all’interno del Pd, che è il partito capofila del Centrosinistra”.

“La nostra coalizione è la prima – continua il candidato sindaco Luca Cipriano, anche lui presente nella sala Kitikaka, in piazza don Giuseppe Morosini – Non so se il nostro sforzo basterà a chiudere la partita al primo turno, in caso contrario rifiuteremo apparentamenti formali perché noi ci apparentiamo su programmi, idee e contenuti. E tutti coloro che vorranno contribuire a scrivere il programma per la città di Avellino sono i benvenuti. Il nostro apparentamento è per fare un passo avanti, non indietro come continua a fare quotidianamente un’altra coalizione”.