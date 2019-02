Basket Scandone Basket, Sidigas si prepara per il match contro il Ventspils. Cavaliere: “Cercheremo di giocare una grande partita” 4 febbraio 2019

In programma domani, martedì 5 febbraio, l’ultimo match della Regular Season di Basketball Champions League: alle ore 18.30 italiane la Sidigas Avellino sarà impegnata in trasferta sul parquet dei

lettoni del Ventspils, attualmente a quota 18 punti nel Gruppo A. Sarà possibile seguire la gara in diretta su Eurosport Player e su www.livebasketball.tv.

A presentare l’imminente sfida è l’assistant coach biancoverde, Francesco Cavaliere: “Quella di Ventspils sarà una gara piena di insidie: giocheremo contro una squadra pericolosa al tiro da tre punti, da situazioni di contropiede e in uscita dai blocchi, e dal loro pick and roll sia in transizione che a metà campo.

Hanno un quintetto molto ben assemblato: il playmaker Johnson, secondo miglior assistman del campionato e fulcro del loro gioco, bravo a coinvolgere i compagni sia in campo aperto che in situazioni di metà campo, oltre che ad attaccare il ferro; Lomazs è un giocatore molto interessante, eccellente tiratore dalla lunga distanza sia in contropiede, che in uscita dai blocchi che dagli scarichi; Gulbis è la loro ala piccola, molto pericoloso in post basso; infine nel reparto lunghi abbiamo Arledge, numero ‘quattro’ mancino, molto atletico e bravo a correre il campo e attaccare sia fronte che spalle a canestro, e il ‘cinque’ Drame, molto fisico ed abile a portare i blocchi oltre ad essere molto pericoloso al rimbalzo d’attacco.

Consci dell’importanza della gara ai fini della qualificazione agli ottavi di finale di Champions, cercheremo di fare una grande partita provando a limitare i loro punti di forza ed attaccando i loro punti deboli”.