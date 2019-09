Sport Basket giovanile, l’Acsi a caccia di nuovi talenti. A settembre corsi gratuiti 2 settembre 2019

Alpi – Il basket giovanile ad Avellino è sempre più targato Acsi. La società presieduta da Angelo Buglione, infatti, partecipa ad un numero molteplice di campionati e di tornei, sia sul territorio regionale che su quello extraregionale. Ed è pronta anche ad organizzare eventi utili ad avvicinare i giovani al mondo della palla a spicchi e dello sport. “Puntiamo molto sulla formazione dei giovani – afferma Angelo Buglione – Formazione sportiva ma non solo. Infatti all’Acsi ci si può iscrivere già a 4 anni, partecipando ai corsi di minibasket. Prendiamo letteralmente per mano i nostri ragazzi e li accompagniamo nel mondo dello sport, inculcandogli i valori del rispetto, della condivisione e dalla sana alimentazione. E’ un percorso di crescita a 360° che non si limita al campo. Spesso, infatti, organizziamo anche attività extrasportive”.

Le attività dell’Acsi sono ripartite di buona lena. Grande curiosità ed attenzione hanno suscitato gli atleti in erba durante la manifestazione – Asi Summer Village – che si è tenuta nel week end ad Avellino, lungo Corso Vittorio Emanuele.

Ai corsi di minibasket, per i bambini dai 4 agli 11 anni (Esordienti regionali, Aquilotti, Scoiattoli, Pulcini e Gazzelle), è possibile iscriversi telefonando ai numeri 3498976559/3453315884 oppure recandosi alla Palestra Comunale di Avellino dalle 18.30 alle 20.30 il martedì ed il giovedì. “Per i nuovi iscritti – prosegue Buglione – il mese di settembre sarà in prova gratuitamente. Noi vogliamo formare una nuova leva cestistica made in Irpinia, vogliamo valorizzare i nostri talenti”. I bambini saranno affidati ad istruttori validissimi ed esperti, ovvero Donatella Buglione, Pierluigi Martignetti, Giuseppe Abate, Nico Maglio, Crispino Leone e Jessica Criscitiello.

L’Acsi partecipa anche ai campionati Under 13 Elite (Allenatori Martignetti ed Abate), Under 16 Eccellenza (Allenatori Donatella Buglione e Antonio Bellizzi), Under 18 Gold (Allenatori Nico Maglio e Antonio Bellizzi) ed al campionato di serie D (Allenatori Maglio, Donatella Buglione e Marco Picariello). Il torneo di serie D avrà inizio il 12 ottobre. Esordio casalingo contro il Portici.