Basket Scandone Basket, alla corte della Scandone Avellino arriva il playmaker Lorenzo Cherubini. Soddisfatto coach De Gennaro 5 ottobre 2019

Alla corte della Scandone Avellino arriva il playmaker Lorenzo Cherubini. Il giovane classe 2001, di 188 cm per 83 kg, ha iniziato la sua carriera a Casalpusterlengo e nella Pallacanestro Reggio Emilia, per poi passare tra le fila della PSM Moncalieri, dove ha disputato le ultime quattro stagioni, fra i campionati nazionali di eccellenza Under 16 e Under 18 e il girone G della Serie C Gold. Proprio in serie C Gold, lo scorso anno, ha messo a referto in 20 gare una media di 11.7 punti a partita, con un highscore di 22 punti. Prospetto di grande interesse, già attenzionato dai grandi club, ha disputato lo scorso anno la Next Gen Cup, aggregandosi all’Olimpia Milano.

Soddisfatto il coach De Gennaro, che ha dichiarato: “Andiamo ad aggiungere al roster un playmaker 2001 nell’orbita delle nazionali giovanili, con buone doti di esplosività e aggressività. Nonostante la giovane età, ha un carattere molto forte. Ci auguriamo che, insieme al resto del roster, possa darci una mano per questa stagione”. Cherubini si aggregherà ai suoi compagni già dalla sessione pomeridiana dell’allenamento odierno, prevista per le 14:00 al PalaDelMauro.