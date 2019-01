Altre news dall'Italia e dal Mondo Bari, assalto al blindato con ruspe e camion in fiamme. Stesso scenario dell’A16 2 gennaio 2019

Camion in fiamme e ruspe per aprire un furgone blindato portavalori come una scatola di sardine. La rapina è avvenuta stamane intorno alle 7:30, il commando armato e incappucciato ha assalito un mezzo blindato dell’Ivri che stava percorrendo la statale 96 “Barese”, nei pressi di Mellitto, in provincia di Bari.

Uno scenario molto simile a quello visto lo scorso 4 dicembre ad Avellino, lungo il raccordo autostradale A16. I banditi hanno dato alle fiamme dei mezzi pesanti per rallentare l’arrivo della forze di polizia e aperto il blindato con due pale meccaniche. Al momento non si sa se all’interno del mezzo ci fossero soldi o preziosi. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Altamura. In azione anche i Vigili del Fuoco e il 118.

La statale 96 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato in direzione Bari al km 89,700 presso lo svincolo Cassano. Il personale Anas è presente per coordinare le attività di ripristino della circolazione e per la gestione della viabilità sui percorsi alternativi.