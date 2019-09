Bando di selezione per l’ammissione di 20 allievi al Corso di formazione professionale “Operatore Meccanico”

Il modulo per la domanda di partecipazione alle selezioni è scaricabile dal sito dell’ente di formazione www.scuolaprogettofuturo.it. Il modulo compilato e firmato può essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE SCUOLA PROGETTO FUTURO E VOLONTARIATO – Via Vietri, 21 83100 Avellino , unitamente alla copia del documento di riconoscimento del candidato e a quello del genitore/tutore. Nel caso di soggetto invalido, allegare diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza. Le domande potranno essere presentate dalla 9:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì e dovranno pervenire entro le ore 18 del giorno 07/10/2019, non fa fede il timbro postale.

Frequenza

La frequenza al corso è obbligatoria.

Selezioni

In caso in cui il numero dei candidati iscritti è superiore a 20 si procederà a selezioni. L’elenco dei candidati ammessi alle selezioni ed il calendario delle prove saranno pubblicati presso la sede dell’Associazione Scuola Progetto Futuro e Volontariato (Via Vietri 21, 83100 Avellino ) e sul sito www.scuolaprogettofuturo.it il giorno 24/09/2019. Tale pubblicazione vale anche come convocazione ufficiale.

I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati saranno selezionati sulla base di una prova scritta e di una orale. La prova scritta sarà articolata in 20 domande a risposta multipla con un punteggio pari a “2” punti per ogni risposta esatta e 0 per ogni risposta errata o non data, per un punteggio massimo pari a 40.

La prova orale consiste in un colloquio individuale tecnico, attitudinale e motivazionale, per un punteggio massimo di 60/100.

A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che saranno applicati in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità: