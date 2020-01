Bandi per il commercio, il click day è il 3 febbraio: istruzioni per l’uso

Alpi – Il click day è previsto per lunedì 3 febbraio. Alle 10, appuntamento per gli ambulanti, alle 13 per gli artiginani e alle 16 per i commercianti. Bandi per il commercio, è l’assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, ad entrare nei dettagli. I fondi previsti, in generale, sono 25 milioni: 5 per gli ambulanti, 10 per i commercianti e 10 per gli artigiani. “Le domande – spiega l’assessore – saranno valutate entro i primi venti minuti fino ad esaurimento fondi. Nel giro di pochi mesi, i fondi saranno stanziati a chi merita”.

“I bandi sono aperti a chi tiene un’attività da almeno due anni”, sottolinea Tanga, dirigente di Sviluppo Campania. I singoli possono beneficiare da 10mila fino a 50mila euro, mentre i Consorzi fino a 250mila euro. Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese campane.

Le spese ammissibili sono relative a: impianti, macchinari, attrezzature; programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, conoscenze tecniche non brevettate con la relativa formazione specialistica nel limite del 30% del totale del programma di spesa; servizi specialistici in tema di ICT, marketing e innovazione nel limite del 5% del totale del programma di spesa; spese relative alla ristrutturazione della sede operativa – in misura non superiore al 30% del programma di spesa – e installazione di impianti, strettamente necessari e funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa; spese relative al capitale circolante nella misura massima del 30% del programma di spesa, limitatamente a interessi passivi su finanziamento bancario, spese per acquisizione garanzie, materie prime, materiali, semilavorati.

Ad ogni modo, per qualsiasi tipo di informazione, è possibile consultare il sito di Sviluppo Campania.