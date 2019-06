Politica Ballottaggio, Preziosi al fianco di Cipriano: si divide Forza Italia 5 giugno 2019

Forza Italia si divide su Cipriano. Se Dino Preziosi, candidato sindaco al primo turno, ringrazia gli elettori e annuncia il suo sostegno al candidato del Pd Cipriano, Lazzaro Iandolo, riferimento storico dei giovani azzurri, preferisce restare ai margini della partita.

E proprio Dino Preziosi, durante la conferenza stampa di oggi mercoledì 5 giugno, chiarisce la propria posizione:”Intendo manifestare la mia disponibilità a chiunque mi chieda una mano a collaborare in Aula consiliare, nell’esclusivo interesse della città e alla luce del sole, come ho già fatto con le passate amministrazioni”.

“In questo senso – prosegue – sempre restando nelle fila dell’opposizione e in posizione alternativa alla nomenclatura presente nei due schieramenti avversari al ballottaggio, rispondo positivamente all’unico invito esplicito giunto in questa fase, in particolare da parte del candidato sindaco Luca Cipriano, rispetto ai punti programmatici convergenti con quelli contenuti nella nostra proposta elettorale”.

Di visione differente il forzista Lazzaro Iandolo. “Siamo stati protagonisti del primo turno – afferma – ora c’è la sfida tra Bari e Salernitana e noi, che siamo l’Avellino, non siamo interessati”. Iandolo, per restare alla metafora calcistica, parla di un derby tutto interno al Pd. “Non è un problema di simboli o altro, noi siamo semplicemente estranei ad una sfida che, come sottolineato di recente da qualche esponente nazionale del Pd, potrebbe anche finire con una riappacificazione”.

“Nel primo turno siamo stai protagonisti con una proposta credibile e determinata che era quella di Dino Preziosi, sulla quale ho garantito personalmente. Per quanto le persone in campo sono due persone degne di stima e alle quali va il mio in bocca al lupo – precisa Iandolo – non posso garantire sui loro programmi e sul loro esecutivo e per questo gli elettori sono liberi di votare chi preferiscono. Auguro il meglio ai due candidati, la nostra posizione è diversa. E’ chiaro che Preziosi conserva intatta la nostra fiducia e continuerà ad essere riferimento in consiglio comunale”.