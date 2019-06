Politica Ballottaggio, Passaro apre a Cipriano: “Condividiamo gli stessi punti programmatici” 4 giugno 2019

“Il sottoscritto Avv. Massimo Passaro, candidato alla carica di sindaco per la lista de “I Cittadini in Movimento”, in sinergia con i componenti della lista e di tutti gli aderenti dell’associazione comunicano l’adesione alla ballottaggio in favore del candidato sindaco Luca Cipriano” così in una nota firmata dall’avvocato Passaro e dalla sua lista Cittadini in Movimento.

“In questi giorni – si legge – abbiamo analizzato i programmi, in favore della città, divulgati dai due candidati presenti al ballottaggio, privilegiando i punti del candidato Cipriano. Quest’ultimo contattato dall’associazione ha condiviso i punti di programma presentati da I Cittadini in Movimento. Rammentiamo che il nostro programma è frutto di un sondaggio e delle priorità corrispondenti ai bisogni dei cittadini”.

“La responsabilità de I Cittadini in Movimento si protrae oltre la fase elettorale. Nonostante la lista non abbia eletto nessun consigliere comunale ha comunque deciso, così come già fatto lo scorso anno, di continuare a contribuire alla crescita ed alla difesa del territorio e dei bisogni degli avellinesi. Pertanto alla luce di un obbligo di serietà di lavoro e programma si è deciso coralmente di sostenere Luca Cipriano alla carica di sindaco della città capoluogo” conclude.