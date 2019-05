Politica Ballottaggio, Festa a Cipriano: “Lo sfido a un confronto pubblico per parlare di programmi” 29 maggio 2019

“Oggi ho presentato la mia proposta di Governo per la città, il mio avversario invece continua a fare polemiche, a provocare, ad alzare i toni, a offendere, piuttosto che parlare dei contenuti per Avellino. Io credo invece che sia fondamentale per gli avellinesi ascoltare il nostro programma, per questo invito il mio avversario a un confronto pubblico così che la comunità potrà ben valutare la proposta migliore per questa città”.

Gianluca Festa, a seguito della conferenza convocata presso il comitato elettorale di Piazza Libertà per presentare il suo programma per la città, lancia in un breve video pubblicato su Facebook la sfida al suo sfidante al turno di ballottaggio di domenica 9 giugno. Un confronto pubblico tra lui e Luca Cipriano, questa la richiesta dell’ex Vicesindaco di Galasso.