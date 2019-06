Ballottaggio, dalla Lega libertà di voto agli elettori. Ad Avellino come ad Ariano

Renato Spiniello – “Libertà di voto ad Avellino come ad Ariano. Noi continuiamo sulla nostra strada, mantenendo la barra dritta ed evitando indicazioni di voto che rappresenterebbero la negazione di quello fatto finora”. Il segretario provinciale della Lega, Sabino Morano, in conferenza stampa, ufficializza la posizione del partito del Carroccio in vista del turno di ballottaggio di domenica in città e sul Tricolle.

“Restiamo un partito costruttivo – continua il leader dei salviniani d’Irpinia – i nostri rappresentanti saranno pronti a lavorare per il bene del territorio qualora, in Consiglio Comunale, dovessero emergere idee e soluzioni simili alle nostre. I nostri elettori avranno libertà di scelta, ma rifuggiamo da inviti balneari. Io mi recherò certamente al seggio, anche se non so se esprimerò una preferenza”.

Morano ritorna anche sulla scelta della Lega di correre da sola in questa tornata elettorale. “La nostra – spiega – è stata una posizione atta a far prevalere una dimensione politica certa rispetto alle scelte di altri che invece avevano intenzione di rincorrere l’indefinito. Abbiamo costretto gli amici di Forza Italia a scendere in campo con il loro simbolo, quando avevano provato, e le cronache giornalistiche lo dimostrano, a intraprendere la strada del civismo di convenienza ammiccando a possibili “Patti del Nazareno” in salsa irpina. Fratelli d’Italia, invece, continua a cambiare troppo spesso idea. Prima ha condiviso il nome di Biancamaria D’Agostino, poi ha preferito Dino Preziosi, un po’ come successo anche lo scorso anno”.

Sull’ex manager dell’Air, e in particolare sulla scelta di aprire a Luca Cipriano, rispetto a punti programmatici convergenti con quelli contenuti nella sua proposta elettorale, Morano aggiunge: “Una presa di posizione che conferma come ad Avellino la Destra siamo noi. Abbiamo fatto bene a definire un percorso chiaro per le Amministrative, se avessimo sostenuto Preziosi ci saremmo ritrovati con un candidato a sindaco protagonista di un endorsement a favore di quello scelto dal Pd“.

Infine, sui prossimi programmi a livello provinciale del partito del Carroccio, la chiosa di Morano: “In questa tornata elettorale abbiamo eletto una cinquantina di consiglieri leghisti in Irpinia, presto ci ritroveremo tutti insieme per presentarli alla stampa e nei prossimi giorni verranno in Irpinia anche gli Europarlamentari eletti dalla Lega. Organizzeremo anche una festa provinciale del partito con ospiti da tutta Italia. Apriremo, infine, a breve il tesseramento che prevede oltre 700 iscrizioni. Insomma la Lega c’è e fa sentire la sua voce sul territorio”.