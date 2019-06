Politica Ballottaggio ad Avellino, “Democrazia Compiuta” al fianco di Cipriano 6 giugno 2019

L’associazione “Democrazia Compiuta”, dopo aver attentamente ascoltato le proposte dei due candidati al ballottaggio per la scelta della squadra di governo della città, ha deciso di sostenere il candidato Luca Cipriano, “espressione, tra l’altro del Partito Democratico”.

“Riteniamo – precisa il coordinatore Antonio De Feo – che la proposta di Cipriano interpreti al meglio i valori del PD, a cui guardiamo e rappresenti l’espressione di un progetto in chiave prospettica, capace di restituire “la normalità”. Per chi, come, la maggior parte di noi, ha da tempo aderito al Partito Democratico e per chi guarda al centro-sinistra con interesse e apprezzamento, non può non sostenere Luca”.

“Abbiamo deciso di aderire ad una proposta, a un progetto e ad una visione chiara di città moderna e dinamica, fondata su un patto culturale tra le diverse parti e sappiamo che daremo concretamente il nostro contributo, perché il cammino è iniziato da tempo e continua a raccogliere interesse e partecipazione. Abbiamo contribuito anche materialmente alla formazione della lista del Partito Democratico, per cui non vogliamo retrocedere di un solo passo”.

“L’associazionismo, deve essere una forma di partecipazione, che fa proposte, aiuta e fa da voce critica e sappiamo che con Cipriano sindaco ciò sarà garantito, nell’interesse generale di tutti e di ciascuno, così come previsto dalla nostra Carta Costituzionale”.