Ballottaggi in Campania, non solo Festa ad Avellino: ecco i nuovi sindaci

E’ una nuova alba amministrativa per i 17 comuni della Campania chiamati alle urne per i ballottaggi.

Ad Avellino, unico capoluogo di provincia al voto, esultano le civiche con Gianluca Festa vittorioso su Luca Cipriano al derby di centrosinistra. Il PD si è affermato ad Ariano Irpino dove Enrico Franza ha battuto l’uscente Domenico Gambacorta (Forza Italia-Fratelli d’Italia). A Castel Baronia il primo cittadino uscente Felice Martone l’ha spuntata per pochi voti sul rivale Fabio Montalbetti.

Si è votato anche in cinque comuni della provincia di Napoli. A Casoria ha avuto la meglio il candidato di centrosinistra Raffaele Bene: sconfitto il centrodestra incarnato da Angela Russo. A Casavatore il derby degli ex sindaci ha premiato Luigi Maglione contro Pasquale Sollo. A Grumo Nevano, Gaetano Di Bernardo (civiche) ha superato Angelo Campanile (Lega-Forza Italia) nel duello in famiglia di centrodestra.

Centrodestra che a Nola ha ceduto il passo al centrosinistra: la vittoria è stata di Gaetano Minieri ai danni di Cinzia Trinchese. Per Bacoli ritorno all’antico con l’elezione di Josi Gerardo Della Ragione, attivista di Freebacoli, già primo cittadino con il sostegno di M5S e Dema: sconfitto l’avversario Nello Savoia.

In provincia di Caserta doppia batosta per la Lega: ad Aversa ha vinto il Pd con Alfonso Golia ai danni di Gianluca Golia, a Capua Luca Branco ha portato il centrosinistra alla vittoria su carroccio e Forza Italia a sostegno dello sconfitto Angelo Di Rienzo. A Castel Volturno, invece la maxi coalizione di centrodestra ha festeggiato con Luigi Umberto Petrella: civiche pro Nicola Oliva al tappeto. Conferma a Casal di Principe per l’uscente Renato Franco Natale preferito a Luigi Petrillo.

Infine la provincia di Salerno. A Capaccio Paestum Franco Alfieri, fedelissimo di De Luca, si è aggiudicato la sfida con l’ex sindaco Italo Voza. A Scafati Cristoforo Salvati, candidato sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, si è imposto su Michele Russo (civiche dem). Alberico Gambino (Lega, Forza Italia e FdI) ha vinto contro Salvatore Bottone (Pd) a Pagani. A Sarno Giuseppe Canfora (Pd) è diventato il nuovo sindaco: battuto lo sfidante Giuseppe Coccia (civiche). Vittoria del Pd anche a Baronissi, con Gianfranco Valiante che ha avuto la meglio su Luca Galdi sostenuto dalle civiche.