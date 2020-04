Baiano, ordinanza del sindaco: registro delle presenze per chi fa la spesa

Da oggi a Baiano le attività commerciali dovranno dotarsi di un “registro delle presenze”. Il sindaco Enrico Montanaro ha emesso un’ordinanza per contenere il rischio di contagio da coronavirus e limitare il più possibile le uscite dei cittadini. Ogni giorno gli esercenti annoteranno le presenze dei clienti. Per il primo cittadino il registro può rappresentare il metodo più efficace per controllare che in ogni famiglia esca soltanto una persona e per un numero limitato di volte in una settimana. Lo scopo dell’ordinanza è anche un altro: i registri saranno uno strumento in più per eventuali indagini epidemiologiche in caso di contagi.