Alpi – Baiano, omaggio a Sommese: le persone ferme davanti clinica Villa Maria verso la quarantena. E’ questo il senso della nota che l’Asl di Avellino ha inviato al Comune della Bassa Irpinia. L’azienda sanitaria ha chiesto formalmente all’amministrazione retta da Enrico Montanaro, l’elenco dei nomi di coloro i quali sabato mattina erano nei pressi della stuttura sanitaria, per il “saluto” al sindaco di Saviano, il medico Carmine Sommese, deceduto all’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino a causa del Covid-19 nella giornata di venerdì.

Una volta individuate le persone, nei loro confronti dovrebbe scattare la richesta di isolamento. Secondo indiscrezioni, qualcuno dei cinque sindaci della zona che sabato mattina era lì, avrebbe deciso di mettersi già in auto-quarantena. Nelle prossime ore, se ne saprà sicuramente di più.

Come abbiamo già scritto in altri articoli, i cinque sindaci (Avella, Baiano, Sperone, Sirigano e Mugano del Cardinale) sono stati multati per non aver rispettato le disposizioni del Governo previste per il contenimento del virus. Nel frattempo, sull’episodio indaga anche la Procura della Repubblica di Avellino per epidemia colposa. Nei prossimi giorni, gli amministratori locali potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti come persone informate sui fatti.