Cronaca Baiano, detenzione illegale di munizioni: denunciato un 60enne 29 novembre 2019

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno svolto una serie di perquisizioni per la ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente illegalmente detenuto.

L’attività condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa unitamente ai colleghi della Compagnia di Nola, coadiuvati da unità antiesplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno (SA), ha permesso di rinvenire in un’abitazione di un 60enne di Liveri oltre cento cartucce di vario calibro nonché più di mezzo etto di polvere da sparo ed un paio di chili di pallini per il confezionamento delle munizioni.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e a carico del 60enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’articolo 697 del Codice Penale.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate a stabilire sia la provenienza del materiale sequestrato sia il possibile utilizzo per eventuali azioni criminali.