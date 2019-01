Cronaca Baiano, crolla una vecchia casa disabitata: intervento dei vigili del fuoco 24 gennaio 2019

Questa notte, 24 gennaio, i vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Baiano, e più precisamente in via Manzoni, per un crollo di una vecchia abitazione.

Una casa disabitata le cui macerie hanno interessato proprietà limitrofe, ostruendo l’ingresso di una casa adiacente.

L’intervento è ancora in corso, per la rimozione di una trave in ferro pericolante e parti in procinto di caduta.