Attualità Bagnoli Irpino, tutto pronto per il secondo week end de “Il Nero di Bagnoli” 24 ottobre 2019

Al via domani, 25 ottobre e per tutto il week end la 42esima Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino e dei prodotti tipici, nel borgo antico 110 stand tra artigianato e prodotti tipici locali

Bagnoli Irpino – Tutto Pronto per questo week end de “Il Nero di Bagnoli” – 42^ Mostra Mercato e Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli, della Castagna e dei prodotti tipici, un percorso del gusto lungo tre chilometri, destreggiandosi tra circa 110 stand, evento che gode dei finanziamenti della Regione Campania nell’ambito del POC 2014-2020.

Dopo il successo del primo week end di gusto e musica si riparte domani venerdì 25 fino a domenica 27 ottobre. Domani alle Ore 18:30 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici fino a tarda notte, con caldarroste e musica nelle varie piazze del borgo. Mentre i due giorni successivi gli stand saranno aperti già a partire dalle ore 10:00.

Il viaggio che ha caratterizzato in questi anni Il Nero di Bagnoli continua, quindi, anche questo week end: una tre giorni di immersione nella città del tartufo nero, ma non solo, ad accompagnare la buona cucina ci saranno le quattro piazze musicali, che uniscono come sempre buona cucina e tanto divertimento.

Questo sarà il week end del tronco di castagne da guinness dei primati che sarà inaugurato sabato 26 in serata e che ha visto il coinvolgimento di quasi tutte le massaie del borgo antico di Bagnoli Irpino e sono stati impiegati: 3 quintali di castagne, 1,5 quintali di zucchero, 1 quintale di pan di spagna, 40 litri di Strega e 3 quintali di margarina.

Ormai il tronco di castagne rappresenta un appuntamento fisso che trattiene con forza la tradizione dell’enogastronomia bagnolese, aggiungendo ogni anno una novità ed una sorpresa di gusto, voluta innanzitutto dalle massaie che continuano ogni anno a deliziare migliaia di avventori de il Nero di Bagnoli.

Il Nero di Bagnoli rappresenta anche cultura e scoperta del territorio, con visite guidate al famosissimo “Coro Ligneo” della Chiesa Santa Maria Assunta, del dipinto Marco Pino da Siena nel Convento di San Domenico, del Castello Cavaniglia ed altri monumenti storici di Bagnoli Irpino.

Viabilità e percorsi alternativi consigliati. Visti Lavori in corso sul viadotto ‘Parolise II e III’ situato sulla strada statale 7 “Appia” si consiglia, per chi arriva da Avellino Est, il seguente percorso alternativo: Uscita sulla SS7 “Appia” in direzione Montemiletto, innesto sulla SP173 al km 296,400, successivo innesto sulla SP214 e sulla SP88 fino allo svincolo statale 7 Ofantina-exSS400 in Chiusano San Domenico.

Sono quattro le aree parcheggio allestite in occasione della 42esima Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino: Area sosta camper del Laceno, area Pip, Campo Sportivo e lungo via Circumvallazione.

Nel prezzo del parcheggio sia per l’Area sosta Camper sul Laceno che per l’area Pip è previsto il servizio navetta.