Provincia Bagnoli Irpino, parte oggi il primo week end dedicato al tartufo nero 19 ottobre 2019

Oggi il giorno de “Il Nero di Bagnoli” – 42^ Mostra Mercato e Sagra del Tartufo Nero di Bagnoli, della Castagna e dei prodotti tipici, un percorso del gusto lungo tre chilometri, destreggiandosi tra circa 110 stand. Due week end di gusto e musica da oggi, sabato 19 al 27 ottobre: primo week end sabato 19 ottobre e domenica 20 ed il secondo week end venerdì 25, sabato 26 e domenica 27. Questa sera è previsto il concerto evento dei Molotov d’Irpinia in Piazza Leonardo Di Capua.

A Bagnoli si può arrivare anche con il treno “Irpinia Express”. Quest’anno, come consuetudine acquisita dalla riapertura della strada ferrata Avellino Rocchetta SA, il treno storico-turistico porterà gli avventori a Bagnoli partendo dalle stazioni di Benevento e Avellino, nei giorni del 19 e 20 ottobre.

Le due automotrici storiche, serie Aln668 1800, dette Le Irpine, solcheranno le valli fluviali di Sabato e Calore per portarvi alle pendici dei Monti Picentini e poi a Bagnoli. Potrete salire a bordo del treno ed iniziare una esperienza indimenticabile: godrete dello splendido paesaggio irpino assai suggestivo in questo periodo in cui si veste dei colori autunnali.

È possibile dunque prenotare il viaggio in treno: Direttamente dal sito di Irpinia Express, tramite bonifico, presso la sede di Lefty – Web Marketing Strategies (V.le Italia, 52 – Avellino) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:00.

Il pacchetto comprende: biglietto treno storico Irpinia Express, transfert con navetta.

L’iniziativa Irpinia Express è Plastic Free: nessun prodotto di plastica sarà utilizzato se non sarà strettamente necessario.

Il Nero di Bagnoli rappresenta anche cultura e scoperta del territorio, con visite guidate al famosissimo “Coro Ligneo” della Chiesa Santa Maria Assunta, del dipinto Marco Pino da Siena nel Convento di San Domenico, del Castello Cavaniglia ed altri monumenti storici di Bagnoli Irpino.

Viabilità e percorsi alternativi consigliati. Visti Lavori in corso sul viadotto ‘Parolise II e III’ situato sulla strada statale 7 “Appia” si consiglia, per chi arriva da Avellino Est, il seguente percorso alternativo: Uscita sulla SS7 “Appia” in direzione Montemiletto, innesto sulla SP173 al km 296,400, successivo innesto sulla SP214 e sulla SP88 fino allo svincolo statale 7 Ofantina-exSS400 in Chiusano San Domenico.

Sono quattro le aree parcheggio allestite in occasione della 42esima Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino: Area sosta camper del Laceno, area Pip, Campo Sportivo e lungo via Circumvallazione.

Nel prezzo del parcheggio sia per l’Area sosta Camper sul Laceno che per l’area Pip è previsto il servizio navetta.