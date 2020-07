Bagnoli Irpino: automezzo finisce fuori strada

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, è intervenuta oggi sulla ex strada provinciale 369, nel territorio del comune di Bagnoli Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion che trasportava un mezzo di movimento terra.

L’automezzo per cause ancora in corso di accertamento, è uscito fuori strada finendo la sua corsa in un terreno limitrofo. Dei due operai a bordo, uno è rimasto ferito. Trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il pesante automezzo è stato messo in sicurezza.