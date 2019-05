Aziende in crisi, il Ministero del Lavoro: “Massima attenzione alle vertenze irpine”

Massima attenzione del Ministero del Lavoro alle vertenze irpine. Il Dicastero guidato da Luigi Di Maio precisa che “i lavoratori sono stati ascoltati su indicazione del Ministro Di Maio dal capo della segreteria di Palazzo Chigi, Dario De Falco. Sono tutti dossier che il Ministero sta seguendo con la massima attenzione”, si legge nella nota in replica alla polemica sollevata dal sindacato per il mancato confronto con il Ministro del Lavoro, ieri in città per la chiusura del tour elettorale per le Europee.

“E’ stato lo staff del Ministro appena arrivato ad avvicinarsi per ribadire la vicinanza del Ministro e aggiornare i lavoratori sull’evolversi delle vertenze e solo i tempi contingentati della visita del Vicepremier non hanno consentito un incontro diretto. Ma questo non cambia minimamente l’impegno del Ministro per la risoluzione positiva delle crisi aziendali irpine”, conclude la nota.