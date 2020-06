Cronaca Azienda di pasta in Valle Ufita, sanzioni amministrative dei carabinieri forestali 12 giugno 2020

I carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno elevato sanzioni amministrative a carico dell’amministratore di un’azienda per la produzione di pasta alimentare e prodotti farinacei, ubicata in un comune della Valle dell’Ufita: il registro di carico e scarico dei rifiuti non pericolosi aveva dati incompleti e/o inesatti.

Dagli ulteriori accertamenti documentali, si appurava che l’amministratore della ditta trasportatrice dei sottoprodotti, operante per conto della medesima azienda, era in possesso di documento di trasporto non riportante la descrizione della merce trasportata.